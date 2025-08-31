Konya'da Ahır Yangını: 6 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Konya'da Ahır Yangını: 6 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak 35 ton saman ve 10 ton yem de zarar gördü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bostandere Mahallesi'nde, Erkan Doğru'ya ait açık besi ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Doğru ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 35 ton saman ve 10 ton hazır yemin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.