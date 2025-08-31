Konya'da Ahır Yangını: 6 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bostandere Mahallesi'nde, Erkan Doğru'ya ait açık besi ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Doğru ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 35 ton saman ve 10 ton hazır yemin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.