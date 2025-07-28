Konya'da Ağır Yaralanan Genç Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'da Ağır Yaralanan Genç Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Muhammet Enes Bakır, taksiye çarpmanın ardından başka bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı Muhammet Enes Bakır (16), karşı şeritten gelen otomobilin altında kaldı. Bakır'ın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Enes Bakır'a, F.C. yönetimindeki 42 TT 609 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Bakır, karşı şeritten gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 MB 0236 plakalı otomobilin altında kaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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