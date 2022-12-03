Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Konya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Konya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde Süleyman Karakurt (18) yönetimindeki 42 YT 306 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Selçuklu Konya Güncel Haberler

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