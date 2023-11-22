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Konya'da 94 kilogram skunk ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

22 Kasım 2023 09:18 , Son Güncelleme: 09:20 Güncel Haberler Abone Ol

Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yaptığından şüphelenilen iki araç takibe alındı. Polis tarafından yakalanan sürücülerin araçlarında yapılan aramalarda, paketler halinde 94 kilogram skunk ele geçirildi. Tutuklanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.