Konya'da 80 Kişi Gözaltına Alındı

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan 80 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çatıda saklanan bir kişi polis tarafından yakalandı.

KONYA'da, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olanlara yönelik operasyonda 80 kişi gözaltına alındı. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan Yeni (32), yakalanmamak için çıkıp saklandığı çatıda bulunup gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Silahlı tehdit', 'Hırsızlık', 'Fuhuş' gibi suçlardan kaydı olan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Yeni, polislerin geldiğini öğrenince çıktığı ve saklandığı çatıda yakalandı. O anlar polis kamerasına da yansıdı. Yeni, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.