Konya'da 8 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek istediği iddia edilen 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu- Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu 8 yaşındaki G.A.'ya, bariyerlerden atlayarak karayolunun karşısına geçmek istediği sırada Ali A. idaresindeki 42 GDY 05 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan taksi sürücüsü tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı çocuk, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildi. Yaralı çocuğun annesi de, oğlunun sevk edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Kaza sonrası taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA