Konya'da 8 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düşerek Ağır Yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde, 8 yaşındaki Y.D. bir binanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta Y.D, bir binanın 3'üncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel