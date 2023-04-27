Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılamaya yeniden başlandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin mahkeme kararının bozulması üzerine 9 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararı üzerine 8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Keleş (Veli oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Lütfi oğlu), Lütfi Keleş, Ayşe Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Yahya Çalık ile taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, bozma kararındaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Müşteki avukatları da bozma kararı gözetilerek, sanıkların yeniden yargılanması ve haklarında tutukluluk kararı verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise taleplerin hukuka aykırı olduğu için reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Sanıklardan 8'ine, 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, diğer sanığa verilen 1 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası ise ertelenmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

Müşteki avukatları karara itirazda bulunmuş, dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek verilen karar bozulmuştu.