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Konya'da 7 Bin 200 Kurban Hissesi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) işbirliğiyle Konya'da 7 bin 200 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) işbirliğiyle Konya'da 7 bin 200 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV görevlileri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda, Konya'da belirlenen tesiste hayvan kesim işlemlerine başladı.

Kesilen 7 bin 200 hisse kurbanın eti, görevliler tarafından paketlenerek 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

TDV görevlisi Mustafa Eşer, gazetecilere, kesimlerin dini kurallara göre, sağlık ve hijen koşullarına uygun yapıldığını söyledi.

Kurbanlık etlerin, soğuk hava depolarında bekletildikten sonra -35 derecede şoklanıp 5 ve 10 kilogram şeklinde paketlendiğini aktaran Eşer, "Soğuk hava üniteli araçlarla çevre illere götürülen kurban etlerini, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kesimler, görevlilerimiz, temsilcilerimiz, müfettişler, denetçiler, firma yetkilileri ve veterinerlerin kontrolüyle gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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