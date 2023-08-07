Üye Girişi
Haberler

Konya'da 50 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Konya'da durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, 50 milyon lira değerinde kağıtlara emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.

KONYA'da durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, 50 milyon lira değerinde kağıtlara emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya 3 aracın il dışından uyuşturucu sevkiyatı için yola çıktığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından 3 ayrı araçtaki 6 şüpheli, yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda 50 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 89 adet 40'a 40 santimetre, 2 adet 20'ye 40 santimetre ve 2 adet 10'a 40 santimetre olmak üzere kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 6 şüpheli, 'uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title