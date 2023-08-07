Konya'da 50 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'da zehir tacirlerine yönelik narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde durduran 3 araç, 50 milyon lira değerinde peçeye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda şehir dışından Konya'ya uyuşturucu taşıdıklarını tespit edilen 3 araç takibe alındı. Bir süre gerçekleştirilen takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 3 araca dur ihtarında bulunuldu. Şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamacada, araçlar kısa sürede polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 milyon lira değerinde 89 adet 40X40 santim, 2 adet 20X40 santim ve 2 adet 10X40 santim olmak üzere peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan 6 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA