Konya'da 5 Otomobil Kundaklandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 otomobilin kundaklanması üzerine bir şüpheli gözaltına alındı. Çavuş Mahallesi'nde 5 aracı tampon bölgelerinden yaktığı görülen şüpheli O.Ö. çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı. Yanan araçlar mahalle sakinleri ve araç sahipleri tarafından söndürülürken, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Şüpheli O.Ö'nün psikolojik tedavi gördüğü 2021 yılında aynı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.