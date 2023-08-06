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Konya'da 5 Otomobil Kundaklandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 otomobilin kundaklanması üzerine bir şüpheli gözaltına alındı. Çavuş Mahallesi'nde 5 aracı tampon bölgelerinden yaktığı görülen şüpheli O.Ö. çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı. Yanan araçlar mahalle sakinleri ve araç sahipleri tarafından söndürülürken, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Şüpheli O.Ö'nün psikolojik tedavi gördüğü 2021 yılında aynı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 otomobilin kundaklanması üzerine bir şüpheli gözaltına alındı.

Çavuş Mahallesi'nde 5 aracı tampon bölgelerinden yaktığı görülen şüpheli O.Ö. çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

Yanan araçlar mahalle sakinleri ve araç sahipleri tarafından söndürülürken, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli O.Ö'nün psikolojik tedavi gördüğü 2021 yılında aynı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

Hüyük Konya Güncel Haberler

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