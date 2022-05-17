Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler

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Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi'nde, husumetli iki grup arasında 14 Mayıs'ta alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişinin yaralanmasına ilişkin yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal Y, Abdullah Y, Bülent A. ve Taha P. tutuklandı. Hasan S, Musa K. ve Merve K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Selçuklu, Tahran, Çelebi, Konya, Güncel, Haberler

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