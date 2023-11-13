Konya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza: Sürücü ifade verdi

Konya'da meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sürücü, savcılık ifadesinde kaza anını anlattı. Sürücü, karanlık bir yolda seyrederken önünde el ele tutuşmuş bir yaya grubuna çarpmamak için direksiyonu refüje kırdığını belirtti.

Konya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan sürücü, savcılık ifadesinde kaza anını anlattı.

Sefa S. Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, yanındaki arkadaşıyla kaza günü babasının otomobiliyle Sancak Mahallesi'nden şehir merkezine gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Orta şeritte seyrettiğini, yolun karanlık olduğunu ve yaya geçidinin bulunmadığını iddia eden Sefa S, ifadesinde kazayı şöyle anlattı:

"Hatırladığım kadarıyla hızım 80-90 kilometre arasındaydı. Bir anda önümde el ele tutuşmuş, tek sıra halinde, 5-6 kişilik yaya grubu gördüm. Onlara çarpmamak için aracımın direksiyonunu hızlı şekilde refüje doğru kırdım. Ancak duramayarak yayalara çarptım. Daha sonra aracımın dörtlülerini yaktım, yaralananlara müdahale etmek için araçtan indim. Çevrede bulunanlar beni kaza mahallinden biraz uzaklaştırdılar. O sırada telefon arızalandığından tanımadığım bir kadından 112 ekiplerine haber vermesini istedim. Polis ekipleri gelerek alkol raporumu aldılar. Olay esnasında alkol kullanmadım. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım."

Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.