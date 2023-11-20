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Konya'da 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan bir operasyonda bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerden biri tutuklandı.