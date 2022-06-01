Konya'da çatı yangını korkuttu - Haberler

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Konya'da çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konya'da çatı yangını korkuttu

Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Şeyhulema Recepağa Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Yangın Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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