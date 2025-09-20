Konya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7'si çocuk toplam 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel