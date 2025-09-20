Haberler

Konya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7'si çocuk toplam 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

KONYA'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
