Konya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı - Haberler

Konya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliği yapıldı. Meram Dutlukır Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilkokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Mehteran eşliğinde Dutlıkır Millet Bahçesi içindeki park alanında başlayan çevre yürüyüşü yaklaşık bir kilometre sürdü. Daha sonra varış alanında kurulan platformda topluca çekilen fotoğraf sonrası öğrenciler için "Çevre Müfettişi Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere, çevre temizliği ve sıfır atık duyarlılığının hassasiyet gösterilmesi gereken bir alışkanlık olduğu anlatıldı. AA / Taner Aydın - Güncel Dünya Çevre Günü Vahdettin Özkan Konya Güncel Haberler

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