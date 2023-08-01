Konya ve çevresinde saat 18.06 sıralarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Bazı binaların üst katlarında bulunan vatandaşlar korkudan dışarı çıktı. Deprem, Selçuklu ilçesinde gerçekleşti.

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı, bazı binaların üst katlarında bulunan vatandalar korkudan dışarı çıktı.

Saat 18.06 sıralarında Konya ve çevresinde hissedilen deprem sonrası, bazı binaların üst katlarında sarsılan bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Sokakta çoğu vatandaşın hissetmediği depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sırasında bulundukları iş merkezinin 5. katındaki ofislerinden aşağıya inen Gülşen Çopur, "Deprem anında ofisteydik. Önce kaçamadık, işlerimiz vardı onları mecbur bitirmemiz gerekiyordu. Çünkü tam ofisten çıkış saatimize denk geldi. Masaların yanlarına çömeldik, bir süre öyle bekledik ama uzun sürdü. Uzun sürdüğü içinde epey korktuk." dedi.

İş merkezinin 1. katında depreme yakalanan Erkan Söylemez, "Sarsıntı oldu. Daha önce Marmara Gölcük depremini yaşamış biri olarak bu tarz küçük depremlerin her zaman olacağını bilmemiz lazım." diye konuştu.

Konya Valiliğinden açıklama

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise şöyle denildi:

"İlimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Geçmiş olsun." - KONYA