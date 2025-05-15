Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

(KONYA) - Konya Valisi İbrahim Akın, merkez üssü Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk belirlemelere göre kentte can ve mal kaybı olmadığını, ekiplerin ise saha tarama ve inceleme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Vali Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kulu ilçemizde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."