Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.06 sıralarında Konya ve çevresinde hissedilen deprem sonrası bazı binaların üst katlarında depremi daha fazla hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 18.06'da merkez üssü Selçuklu-Konya olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem... Panik anları kamerada

KONYA Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18.06 sıralarında Konya ve çevresinde hissedilen deprem sonrası bazı binaların üst katlarında depremi daha fazla hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Sokaktaki çoğu vatandaşın hissetmediği depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 18.06'da merkez üssü Selçuklu-Konya olan 5.0 büyüklüğünde olan deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem sırasında bulundukları iş merkezinin 5. katındaki ofislerinden aşağıya inen Gülşen Çopur, "Deprem anında ofisteydik. Önce kaçamadık, işlerimiz vardı onları mecbur bitirmemiz gerekiyordu. Çünkü tam ofisten çıkış saatimize denk geldi. Masaların yanlarına çömeldik, bir süre öyle bekledik ama uzun sürdü. Uzun sürdüğü içinde epey korktuk" dedi.

İş merkezinin 1. Katında depreme yakalanan Erkan Söylemez, "Sarsıntı oldu. Daha önce Marmara Gölcük depremini yaşamış biri olarak bu tarz küçük depremlerin her zaman olacağını bilmemiz lazım" dedi.

Konya Valiliğinden açıklama

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise şöyle denildi:

"İlimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Geçmiş olsun."