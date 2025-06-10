Konya'da 46 Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da 46 Uyuşturucu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 64 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da düzenlenen 46 uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki haftada il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Yapılan 46 ayrı operasyonda, 7 bin 581 sentetik ecza hap, 1262 uyuşturucu hap, 510,8 gram eroin, 391,12 gram sentetik kannabinoid, 90,2 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61,02 gram metamfetamin, 41,5 gram bonzai hammaddesi, 14,17 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 23 şüpheli tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı.

Tutuklanan 47 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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