Konya'da 4'üncü kattan düşen engelli çocuk ağır yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında pencereden yere düşen 10 yaşındaki bedensel engelli çocuk ağır yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Erenler Caddesi 41315 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar apartmanın önündeki sokakta asfalt üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kız çocuğu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın penceresinden düştüğü fark edilen çocuğun 10 yaşındaki bedensel engelli B.Y. isimli kız çocuğu olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya nakledildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Engelli çocuğun evde yalnız başına olduğu esnada olayın yaşandığı ve sineklik ile camı açık olan pencereden düştüğü belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.