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Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanan Konya- Ankara kara yolunda Kulu Otogar Kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FKY 237, 06 HC 8499 plakalı otomobilin aniden durması üzerine 06 HC 8499 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. 06 SGE 27 ve 06 CAU 853 plakalı otomobiller de birbirine çarptı.

06 SGE 27 plakalı otomobildeki Elif Naz G. (13), Semra G. (30) ve Necla G. (52) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Ankara Konya Güncel Haberler

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