Konya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

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Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını ve şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Konya'da saat 06.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerlikaya'dan bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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