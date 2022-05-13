Konya'da 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı yapılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) düzenlenen 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı yapılıyor.

Üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Dilbilim Derneği ortaklığında gerçekleştirilen kurultayda çeşitli konular oturumlarla ele alındı.

NEÜ Öğretim Üyesi ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sinan Çakır, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kurultayın, dilbilimi alanında bilimsel çalışmaların nasıl yapılacağına yol gösterdiğini belirterek, konuyla ilgili yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ise dilbiliminin önemine değinerek, bu bölümün üniversite için özel bir yeri olduğunu, akademik açıdan geliştirmek için çaba gösterdiklerini anlattı.

Kurultaya davetli olarak katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, "Söylem Bankaları Penceresinden Söylem Analizi ve Uygulamaları" konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Sunumunun ardından Bozşahin'e, Çakır tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Kurultay, çeşitli oturumlarla sürüyor.