Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrollerinden şüphelenerek takip ettikleri aracı Ankara yolu üzerinde durdurdu. 16 koltuk kapasiteli araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan 2 araç sürücüsü, ekipler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Araç içerisinde yakalanan Suriye uyruklu 35 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Trafikten men edilen araca ise korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira ceza uygulandı. - KONYA