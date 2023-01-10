Konya'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı baba ve oğlu ile mahalleden komşusunu tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı baba ve oğlu ile mahalleden komşusunu tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin K, Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Hüseyin K, önceki beyanlarını tekrarlayarak, tahliyesini talep etti.

İddia makamı ise sanık hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin adli rapor hazırlanmasına yönelik yazılan müzekkere cevabının beklenilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde, 12 Mart'ta Hüseyin K. (54), aralarında husumet bulunan Fehmi (61) ve oğlu Memduh Türk (28) ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, baba ve oğlunu tabancayla öldürmüştü.

Ardından aynı mahallede ikamet eden Hamit Ç'nin (49) evine giden Hüseyin K, burada da Hamit Ç. ile 8 yaşındaki oğlu O.C.Ç'yi tabancayla yaralamıştı. Bir aydan fazla süre yoğun bakımda tedavi gören Hamit Ç. de kurtarılamamıştı.