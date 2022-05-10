Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Umay - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Boyacıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, Y.S. ve T.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Y.S, T.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title