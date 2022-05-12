Konya'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Konya'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Halil Ö. (22), Haydar T. (19) ve Hüseyin K. (69) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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