Konya'da 3 kişi tarafından darbedildiği iddia edilen kadının avukatı konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - Konya'da eski sevgilisi Murat D'nin kendisiyle konuşmak istemesi üzerine yanına giden ve Murat D, nişanlısı Sara D. ile arkadaşları Tuğba D. tarafından darbedildiği öne sürülen M.K'nin avukatı, sürecin takipçisi olduklarını, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuki mücadele verdiklerini bildirdi.

Avukat Buğrahan Necati Yıldırım, AA muhabirine, müvekkili M.K'nin 3 kişi tarafından acımasızca saldırıya uğradığını, şiddetin hem ruhsal hem de fiziksel anlamda müvekkilinde büyük iz bıraktığını söyledi.

Müvekkilinin olay günü karşı taraftan gelen talep üzerine eski sevgilisiyle konuşmaya gittiğini anlatan Yıldırım, "Murat D. müvekkilimi arıyor, yanına çağırıyor. Müvekkilim de olayın yaşandığı rezidansa gidiyor. Daha önce hiç görmediği iki kadının da dairede olduğunu görüyor. Murat D. müvekkilime 'Size M.K'yi getirdim, alın' diyor ve söz konusu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Müvekkilimin saçları kesiliyor, yüzünde sigara söndürülüyor, giysileri parçalanıyor, müvekkilime hakaret ve tehdit ediliyor." ifadelerini kullandı.

M.K'nin cep telefonuna ve eşyalarına da el koyulduğunu aktaran Yıldırım, genç kadının eşyalarını büyük güçlükle alıp saldırıdan kaçtığını dile getirdi.

"Psikolojisi hala çok kötü"

Kendisine ulaştığında M.K'nin çok kötü bir durumda olduğunu gördüğünü söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geldiğinde şok geçirmiş durumdaydı, saçları yoktu. Yaşadığı korkudan dolayı şikayetçi olma konusunda bile tedirgindi. Kendisiyle hemen karakola gittik, suç duyurusunda bulunduk. Oraya gittiğimizde müvekkilimden önce bir kadının daha bu canice saldırıya maruz kaldığını öğrendik. Taraflar bizim yaptığımız şikayetle nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Müvekkilimin psikolojisi hala çok kötü, kendisini toparlayamadı. Takip edildiğini ve başına bir şey geleceğini zannediyor, psikolojik olarak destek alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dosyaya dahil olarak destek verecek."

Yıldırım, saldırıyı gerçekleştiren şahısların maddi durumu ve sosyal statüsü ne olursa olsun yargı önünde en ağır cezayı alacaklarına inandıklarını, bunun için mücadele verdiklerini bildirdi.

"Sadece 2 kadın mı mağdur?"

Süreci titizlikle takip ettiklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin başına gelen olay insanın kanını donduran cinsten, kadına şiddetin doruklarda hissedildiği bir olay. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Acaba bu olayda sadece 2 kadın mı mağdur? Şikayet etmeye korkan başka mağdur kadınlar da oldu mu? ya da bu kişiler daha önce de benzer olaylar gerçekleştirip yanlarına kaldı mı? Bunları da ilerleyen zamanda göreceğiz. Sanıkların 'hürriyetten yoksun bırakma', 'tehdit', 'eziyet', 'yaralama' ve 'hakaret' suçları kapsamında 30 ile 36 yıla kadar hapisle yargılanacaklarını düşünüyoruz."

D.D. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. de bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.