Konya'da 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.