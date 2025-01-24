Konya'da 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde Beyşehir Caddesi'nde bir 3 katlı bina çöktü. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Metin Bolat - Güncel