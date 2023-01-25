Konya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezindeki denetimlerde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 3 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği bildirildi.???????
Kaynak: AA / Güncel