Konya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki denetimlerde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 3 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği bildirildi.??????? Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Hisarcık Konya Güncel Haberler

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