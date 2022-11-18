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Konya'da 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Konya'da 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde, araç depolarına kaçak akaryakıt aktarıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 3 bin 265 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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