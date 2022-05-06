Konya'da 27 yeni hız koridoru faaliyete geçiyor

KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Konya'da 27 noktada "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" kurulum çalışmalarını tamamlandığı duyuruldu.

Konya il Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçerek kara yolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçları tespit etmek amacıyla kurulan EDS-3 Projesi kapsamında kurulan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" 9 Mayıs 2022 itibarıyla faaliyete başlayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemi, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri Projesi ile meydana gelecek kazaların azaltılmasını, trafikte kurallı seyir kültürünün yerleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Projede Trafik ihlali yapan sürücüler üzerinde algılanabilir yakalanma riskinin oluşması hedefleniyor.

Yeni hız koridorları ise şöyle:

9 Mayıs itibarıyla daha önceden ekipler tarafından sıkı şekilde denetimi gerçekleştirilen ve mobil radar uygulaması ile kural ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanan, Aliya İzzet Begoviç, Ankara yolu, Aksaray yolu, Veysel Karani Caddesi, Aslım Caddesi, Karaman yolu, Hatıp ve Antalya çevre yolu caddelerinde toplam 27 koridorda ortalama hız ölçümü yapılacak.