Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı çatı katında gözaltına alındı. Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı çatı katında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan Ahmet Kemal Ş'yle (40) ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hükümlünün Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki binanın çatı katında saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, Ahmet Kemal Ş, çatı katında bulundu. Polislere direnen ve kendisini bıçakla bacağından yaralayan hükümlü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından gözaltına alındı. Hükümlünün tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. AA / Zehra Melek Çat - Güncel Emniyet Müdürlüğü Ahmet Kemal Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.