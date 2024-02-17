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Konya'da 25 yıldır birlikte çalışan çift, etli ekmek fırınından geçim sağlıyor

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Konya'da yaşayan Emine ile Abdullah Maşa çifti, 25 yıldır birbirlerinden destek alarak çalıştırdıkları etli ekmek fırınından geçimlerini sağlıyor. Emine Maşa, eşinin eleman sıkıntısı çektiği dönemde fırına yardım için gitmeye başladı ve zamanla işin ustalığını öğrendi. Karı koca, birlikte dükkanlarını açıp etli ekmek yaparak aile bütçesine katkı sunuyor.

Konya'da yaşayan Emine ile Abdullah Maşa çifti, 25 yıldır birbirlerinden destek alarak çalıştırdıkları etli ekmek fırınından geçimlerini sağlıyor.

Kentte 46 yıldır etli ekmek yapan 64 yaşındaki eşinin eleman sıkıntısı çektiği dönemde yardım için fırına gitmeye başlayan 55 yaşındaki Emine Maşa, geçen çeyrek asırda işin ustalığını da öğrendi.

Zamanla fırının başına da geçen Emine usta, erkek mesleği olarak görülen işte hem eşinin yükünü hafifletiyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

Sabah dükkanlarını birlikte açan karı koca, fırını harladıktan sonra etli ekmek içini hazırlayıp, hamur teknesinin başına geçiyor.

Öğleye doğru siparişlerin gelmesiyle Maşa çiftinin fırın başındaki yoğun mesaisi de başlıyor.

İki çocuk sahibi çift, 33 yıllık evliliklerindeki sevgi ve dayanışmayı, iş yerine de taşımanın keyfiyle mutlu bir hayat sürüyor.

"Aynı yolu birlikte yürüdük"

Emine Maşa, AA muhabirine, kocasıyla aynı işi paylaşmanın güzelliklerinin yanında, zorluklara da birlikte göğüs gerdiklerini söyledi.

Çalışmamasını, evinde oturmasını söyleyenlerin çok olduğunu anlatan Maşa, böyle konuşanları dikkate almadığını dile getirdi.

Maşa, eşini çok sevdiğini, onu hiç yalnız bırakmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklarım küçükken çok zorlanıyordum. Öğleye kadar eşime yardım ederdim, öğleden sonra ev işlerini yapardım. Çocuklarım büyüyünce rahatladım. 25 yıldır ben ona, o da bana destek oluyor. Aynı yolu birlikte yürüdük. Güzel günler yaşadık. Zor zamanlarımız da oldu ama güzel anılarımız daha çok. Aynı fırının karşısında alın teri döktük. Bazen o hamuru açtı ben pişirdim, bazen de ben açtım o pişirdi. Tüm zorluklara rağmen de hiçbir zaman eşimi desteklemekten vazgeçmedim. Allah'a şükür çok mutluyum."

"Allah onu başımdan eksik etmesin"

Abdullah Maşa da hayattaki en büyük dayanağının eşi olduğunu kaydetti.

Birbirlerine karşı her zaman anlayışlı olduklarını dile getiren Maşa, "Allah onu başımdan eksik etmesin. En büyük yardımcım oldu. Sürekli yanımda gitti, geldi. Başkası olsa belki de yapmazdı." dedi.

Eşinin bir gün bile şikayet etmeden bugüne kadar severek yanında olduğunu belirten Maşa, şunları kaydetti:

"Mutlaka kötü günlerimiz de geçmiştir ama birbirimizi dinleriz, anlarız. Allah'ıma binlerce şükür, 33 yıldır çok mutlu bir evliliğim var. Eşim bana bakar, ben eşime bakarım, bakıştığımızda anlaşırız. Gözlerinin içine baktığımda ne demek istediğini anlarım. Herkes eşini akşamdan akşama görüyor belki ama ben eşimi bir saniye gözümün önünden ayırmıyorum. Her zaman gözümün önünde, ona bakıp duruyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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