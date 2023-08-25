Konya'da 2023 yılında son 90 yılın en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü

- Konya'da 2000 yılı Temmuz ayında 40.6 ölçülen sıcaklık değeri 2023 yılında ise kent merkezinde 40.9 olarak raporlandı

KONYA - Konya'da geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıkları tarihi rekorlar kırdı. Meteoroloji verilerine göre, son 90 yıl içerisinde 2000 yılı Temmuz ayında 40.6 ölçülen sıcaklık değeri 2023 yılında ise kent merkezinde 40.9 olurken, ilçelerde 43.6 olarak kayıtlara geçti.

Konya, Bası Alçak Basınç Merkezi altında kalmasıyla sıcak hava dalgası etkisi altında kalmaya devam ediyor. Konya ve çevresinde geçtiğimiz haftalarda en sıcak günler yaşayarak son 90 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi tarafından belirlenen hava sıcaklıklarının bölgede, 40.6 dereceye kadar çıktığı raporlandı. Hafta içinde de sıcak hava dalgalanmasının mevsim normallerinde devam edeceğinin altını çizen Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şef Hayati Alkan, "Geçtiğimiz haftalarda Ağustos ayı içerisinde Konya bölgesi ve yurdumuz Alçak Basınç merkezinin etkisi altında kaldı. Bu nedenle maksimum rekor değerler kaydedildi. Konya'da, Aksaray'da ve Karaman'da 41 derece, Niğde'de 40 derece gibi uzun yılların maksimum değerlerine ulaşılmış oldu. Bu hafta yine bölgemiz Bası Alçak Basınç Merkezinin etkisi altında kalıyor. Bu nedenle sıcaklıklar her ne kadar rekor düzeyde olmasa da, yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Günün sıcaklıkları 33 derece gece sıcaklıkları 20 derece dolayında seyretmeye devam ediyor. Rüzgarlar kuzey önlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek" dedi.

"90 yıllık bir periyotta uzun yıllar maksimum sıcaklık değerleri kaydedilmiş oluyor"

Son 90 yıllık kayıtlara göre en sıcak yılın yaşandığını anlatan Alkan, "Konya'da ölçüm tarihi 1929'dan itibaren ölçümlerimiz gerçekleştirildi. Yaklaşık tabii 90 yıllık bir periyotta uzun yıllar maksimum sıcaklık değerleri kaydedilmiş oluyor. En son en yüksek sıcaklık değeri 2000 yılında Temmuz ayında kaydedilmişti. 2000 yılında 40.6 derece bu sene en büyük sıcaklık ise 40.9 ile 2023 yılı Ağustos ayında kaydedilmiş oldu. Yanı sıra ilçelerde de yine benzer şekilde özellikle Cihanbeyli'de 43.6 derece gibi yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılmış. Zaten bilim adamlarının Temmuz ayı uzun yıl sıcaklık değerleri açısından en sıcak ayı olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde Bası Alçak Basınç Merkezinin etkisi devam ettiğinden dolayı bu rekor sıcaklık değerleri çoğu bölgemizde kaybedildi" ifadelerini kullandı.

"Kısa süreli sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor"

Yeni hafta başında yer yer sağanak yağışların yaşanacağını aktaran Tahmin Merkezi Teknik Şef Hayati Alkan, "Pazartesi günü Konya'nın Batı kesimlerinde göller yöresi içeriye, Batı Akdeniz yöresinde kısa süreli sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle pazartesi günü ve salı günü mevsim normallerine doğru azalması bekleniyor. Fakat önümüzdeki hafta ortasında yine mevsim normallerinin üzerinde yani 33-34 derece gibi sıcaklık değerleri olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.