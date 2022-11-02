Konya'da 2 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili yargılanan 3 sanığa beraat kararı Güncel Haberler Konya'da, 2 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili yargılanan anne ve baba ile birlikte diğer sanığın beraatine hükmedildi. Konya'da, 2 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili yargılanan anne ve baba ile birlikte diğer sanığın beraatine hükmedildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan anne G.A, baba M.A. ve S.T. ile avukatları katıldı. Söz verilen G.A, çocuğunun kaçırıldığını savunarak, konunun araştırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, "tasarlayarak alt soya karşı öldürme" suçundan yargılanan 3 sanığın, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıklar için beraat kararı verdi. Bozkır ilçesi Söğüt Mahallesi'nde 22 Temmuz 2009'da 2 yaşındaki Esma ortadan kaybolmuş, yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı. Bozkır Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi 2014'te hazırlanan iddianameyi kabul etmişti. Kaynak: AA / Güncel Seydişehir Bozkır Konya Güncel Haberler

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