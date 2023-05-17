Konya'da 2 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Diğer kaza ise Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Her iki kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.'nin (18) kullandığı 06 CVE 865 plakalı motosikletin seyir halindeyken devrilmesi sonucu yere savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.E. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.M. ve A.M.'nin bulunduğu motosiklet seyir halinde iken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.M. ve A.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesin ardından A.M. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA