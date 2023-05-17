Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da 2 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da 2 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kaza, Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Diğer kaza ise Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Her iki kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.'nin (18) kullandığı 06 CVE 865 plakalı motosikletin seyir halindeyken devrilmesi sonucu yere savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.E. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.M. ve A.M.'nin bulunduğu motosiklet seyir halinde iken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.M. ve A.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesin ardından A.M. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Konya Seçim Sonuçları
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Konya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title