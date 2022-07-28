2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı. Alınan bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, yüklü miktarda dövizi alıp olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Havva Dereağzı Selçuklu Konya Güncel Haberler

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