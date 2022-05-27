Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor - Haberler

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Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları yargılanıyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Okul servisinin sürücüsü Mustafa T, olay günü havanın soğuk olduğunu, öncesinde de kar yağdığını söyledi.

Aracın kayma anında fren yapmadığını öne süren Mustafa T, "Süratim yoktu. Araç sağa doğru gitti, kaydı ve sağ tarafa yattı." ifadelerini kullandı.

Mağdur Hacer K. ise kaza anında aracın hızlı olmadığını belirterek, "Konya çıkışında ve Cihanbeyli girişinde yerde buzlanma vardı, hava soğuktu." dedi.

Mağdurlardan Dilara Ö. de olay anında uyuduğu için aracın hızlı olup olmadığını hatırlamadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya merkezinden Cihanbeyli'ye öğrenci taşıyan otobüs 6 Ocak 2017'de ilçe terminali karşısında devrilmiş, lise öğrencileri Burak Demirci ile Ayşenur Okuş hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Cihanbeyli, Konya, kar, Güncel, Haberler

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