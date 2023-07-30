Konya'da 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kemaliye Mahallesi'nde Abdurrahman Ç.'ye ait apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kendi çabaları yetersiz kalan ev sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekiplerin yangına müdahalesiyle alevler büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.