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Konya'da 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kemaliye Mahallesi'nde Abdurrahman Ç.'ye ait apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kendi çabaları yetersiz kalan ev sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekiplerin yangına müdahalesiyle alevler büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

İtfaiye Konya Güncel Haberler

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