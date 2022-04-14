Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da iş yerinde 2 bin 470 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da iş yerinde 2 bin 470 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinden çekici türü araca kaçak akaryakıt doldurulduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı, araç ve iş yerindeki aramalarda bulunan 2 bin 470 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Savaş Güler - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Konya, Güncel, Haberler

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