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Konya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Salih Ö. (66) idaresindeki 06 ED 5185 plakalı otomobil, Saadetler Mahallesi'nde Şenol Ö. yönetimindeki 70 AS 041 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???

Kaynak: AA / Güncel

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