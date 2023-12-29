Konya'da 2.5 Milyon Liralık Senet Dolandırıcılığı Operasyonu

Konya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alacak veya ticari ilişkiye dayanmayan 2.5 milyon lira değerindeki senetlerin icraya verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırmada imzalanan senetlerin 2021'de vefat eden bir kişiye ait olduğunu tespit etti.

Araştırmalarını bu yönde derinleştiren Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 90 yaşında vefat eden kişinin, bir firmanın hissedarı olduğu, bakıcısının yönlendirmesiyle senetleri imzaladığı ortaya çıktı.

Harekete geçen ekipler, Konya'da 5, Edirne'de ise 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 senet ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.