Konya'da 19 günde 97 uyuşturucu operasyonu: 110 kişi tutuklandı

KONYA'da polis ekiplerinin, son 19 günde yaptığı 97 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 257 kişiden 110'u tutuklandı.

Konya Emniyet Mu"du"rlu"gˆu" Narkotik Suc¸larla Mu"cadele S¸ubesi Amirliği ekipleri, son 19 günde 97 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 257 kişi hakkında adli is¸lem yapıldı. Şüphelilerden 110'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla 154 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 kişinin de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 736 uyuşturucu hap, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu. (DHA