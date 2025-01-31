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Konya'da 1800 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Konya'da 1800 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Akşehir ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 1800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Ege ve Akdeniz bölgesinden getirdiği sahte karışım zeytinyağlarını piyasada sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, 18 litrelik tenekelerde 1800 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen sahte zeytinyağına el konuldu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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