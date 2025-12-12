Haberler

Konya'da 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Konya'da, silahla yağma suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan S.K. polis tarafından yakalandı. Ekipler, firarinin saklandığı adreste operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, evde bulunan 5 kişi de uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, firariyi bulunduğu evde silahını kullanmasına fırsat vermeden zor kullanarak etkisiz hale getirdi.

İkamette bulunan ve görevlilere bıçakla direnen 4 erkek ile 1 kadın da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Bunun üzerine adreste detaylı arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. ise cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
