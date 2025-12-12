Konya'da 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Konya'da polis ekipleri, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, firariyi bulunduğu evde silahını kullanmasına fırsat vermeden zor kullanarak etkisiz hale getirdi.

İkamette bulunan ve görevlilere bıçakla direnen 4 erkek ile 1 kadın da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Bunun üzerine adreste detaylı arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. ise cezaevine teslim edildi.