Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

KONYA'da ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda buluşup, şehitleri andı, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde anma yürüyüşü gerçekleşti. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitlere dua edildi. 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler, demokrasi nöbeti olarak sabah saatlerine kadar devam edecek.(DHA

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,